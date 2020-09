FAUST’N’ROLL – Rocktheater nach Goethe

„Goethe war gut“ sang Rudi Carrell einst. Und er lag damit richtig. Das Zitieren des großen deutschen Dichters gehört ohnehin zum guten Ton, was per se ja nicht verkehrt ist und in diversen Lebenssituationen auch heute noch manch Nagel auf den Kopf trifft. Das Ganze in vertonter Form darzubieten, ist also nicht neu. Erinnert sei hier auch an Achim Reichel, der auf dem Album „Regenballade“ einige Dichter, neben Fontane und Liliencron eben auch Goethe, mit rockiger Untermalung präsentierte.

FAUST’N’ROLL heißt nun ein Projekt, welches sich ebenfalls dieses Themas angemommen hat. Die Texte von Goethe werden mit den Kompositionen von Jimmy Gee und Martin Constantin untermalt. Das nach einer Idee von Michael Manthey konzipierte und veranstaltete Musical gehört ohne Zweifel auf eine Bühne. Die Live Premiere dieses Spektakels fand im August 2020 [unter Corona-Bedingungen] in Berlin statt, das Ganze liegt nun auch als Studioalbum vor. Jimmy Gee, der neben der Produktion auch fast alle Instrumente liefert, lässt nichts anbrennen. Vom Konzept her erinnert mich das etwas an „Beethovan’s Last Night“ von TSO, musikalisch bekommen wir jedoch eine reichhaltige Bandbreite zwischen gediegenem Hardrock und kitschig-schönen Disneymelodien präsentiert.

Das Gesangsensemble bringt die Theateratmosphäre gut rüber, so dass uns insgesamt ein kurzweiliges Hörvergnügen beschert wird. Auch wenn die Konserve sicher kein Theaterbesuch ersetzen kann, so ist diese Platte dennoch zu empfehlen. Sei es, um das auf der Bühne erlebte noch einmal akustisch nachzuerleben oder als Vorfreude, wenn man denn eine Vorführung von FAUST’N’ROLL auf dem Wunschzettel hat. Hoffen wir mal, dass wir das alles bald wieder in gewohnter Weise erleben dürfen, denn genau solche Veranstaltungen brauchen wir dringend.