GENERATION STEEL – Albumdetails und Video

Am 22. Januar 2021 wird das Album „The Eagle Will Rise“ via PURE STEEL RECORDS auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 08. Januar 2021. Heute wird neben dem Artwork auch die Tracklist vorgestellt.

„The Eagle Will Rise“ Tracklist:

1. The Eagle Will Rise

2. Invoke The Machine

3. Generation Steel

4. Warbringer

5. Temple of Malady

6. Praying Mantis

7. The Chariot

8. Shadow In The Dark

9. Soulmates

10. On My Way

11. The Wayward One

12. Heaven`s Calling

13. Alive

Total Playing Time: 58:50 min

Das Video zum Titelsong „The Eagle Will Rise“ wurde bereits vorgestellt. Das Video wurde unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen von Videoproduzentin Alina Lorenz (Lorenz Productions) aufgenommen.

https://www.youtube.com/watch?v=JIHtSVD0mf4

GENERATION STEEL Line-Up:

Rio Ullrich – Vocals

Pascal Lorenz (Ex-OSCURA, Ex-CORBIAN) – Lead Guitars

Jack the Riffer (Ex-DEAD MAN’S HAND, Ex-BULLET TRAIN) – Rhythm Guitars

Michael Kaspar (Ex-SQUEALER) – Bass

Martin Winter (Ex-SCENE X DREAM, EX-SQUEALER) – Drums

Foto: Stephan Klement