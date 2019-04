Rage – neues Studioalbum und Tour

18.04.2019

15 Jahre nach ihrer Live-Scheibe „From The Cradle To The Stage“ kehrt die deutsche Metal-Legende RAGE zum Hannoveraner Label Steamhammer/SPV zurück. Die Band um Frontmann Peavy Wagner, Gitarrist Marcos Rodriguez und Schlagzeuger Vassilios „Lucky“ Maniatopoulos arbeitet zurzeit an neuen Songs für das geplante Album „Wings Of Rage“ (Arbeitstitel), das am 10. Januar 2020 erscheinen soll. Bereits im September 2019 wird vorab eine erste Single veröffentlicht, kurz vor Weihnachten folgt eine zweite Auskopplung. „Wings Of Rage“ ist das 25. Studioalbum der Band und wird im Soundchaser Studio in Burscheid aufgenommen. Peavy verspricht ein Werk „mit der Essenz unserer musikalischen Entwicklung, genau die Art Songs, für die wir bereits seit Mitte der Achtziger stehen.“

Noch vor Abgabe des neuen Materials werden RAGE auf europaweite Festivaltour gehen, bei der zum ersten Mal das gesamte Album XIII aufgeführt wird, und zwar gemeinsam mit dem Lingua Mortis Orchestra. Ende des Jahres sind RAGE dann auf vielen Winterfestivals zu sehen, bevor im Februar 2020 die große Hallentournee zu „Wings Of Rage“ startet.

„Wir freuen uns riesig, zurück bei Steamhammer/SPV zu sein“, erklärt Peavy Wagner. „Nach unserer sehr erfolgreichen und angenehmen Zusammenarbeit Anfang der 2000er Jahre wissen wir, dass wir bei Olly Hahn und seinem Team in besten Händen sind. Olly und mich verbindet eine langjährige Freundschaft, er wird Rage mit gewohnt großem Engagement weiter nach vorne bringen.“

Olly Hahn (Labelmanager Steamhammer) über sein neues Signing: „Eine Band wie Rage wieder in unseren Reihen zu haben ist eine besondere Freude, denn ihre überragende Bedeutung für die Entwicklung des deutschen Metals ist unbestritten. Jetzt das 25. Studioalbum der Gruppe veröffentlichen zu können, erfüllt mich mit Stolz und großem Ehrgeiz.“