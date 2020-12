THE HARPS veröffentlichen Video

17.11.2020

Die aus Athen stammende Sängerin Andry Lagiou konnte 2017 bei The Voice Of Greece alle Coaches überzeugen und ist seither eine feste kulturelle Größe in Griechenland. Zudem ist sie in ihrer Heimat mit ihrer Band The Harps erfolgreich. Mit Mistress Of The Night wurde nun ein weiterer Song aus dem aktuellen Album Love Strikes Doves veröffentlicht. Der Clip wurde von Alex Rummler und Andry Lagiou selbst produziert.

Andry Lagiou sagt über das Video:

„Dieses Video steht für die Gleichberechtigung der Frauen. Es ist gegen Sexismus und Rassismus am Arbeitsplatz oder in persönlichen Beziehungen usw. Es geht um das, was viele Frauen von Männern in ihrem Leben täglich erfahren müssen. Dies geschieht seit den alten und mittelalterlichen Zeiten bis zu unseren Tagen, nichts hat sich wirklich geändert, ABER die Frauen erheben sich in diesem Augenblick!“

Seht das Video hier: THE HARPS „Mistress Of The Night“

Foto: Spurosk / Andry Lagiou